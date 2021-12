Prefeito de Jiquiriçá reivindica melhorias para o município

Em audiência com o secretário Josias Gomes, titular da Secretaria de Relações Institucionais do Estado da Bahia (SERIN), o prefeito do município de Jiquiriçá, João Fernando Alves Costa, solicitou apoio para a reforma da Praça Dom Florêncio, além da pavimentação asfáltica de ruas do centro e em diversos bairros da cidade. Outra ação solicitada ao Estado foi o apoio para a revitalização do espaço turístico da Cachoeira dos Prazeres e a construção do Portal da Cidade, que terão recursos financeiros repassados pelo Ministério do Turismo.

