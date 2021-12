Prefeito de Jequié retorna ao cargo após cinco dias de afastamento determinado pelo TRF

O prefeito de Jequié, Sérgio da Gameleira, retornou às atividades na gestão municipal, nessa terça-feira, após permanecer afastado por cinco dias do cargo, por determinação do Tribunal Regional Federal da 1ª Região (TRF1). O vice-prefeito Hassan Iossef, que foi empossado interinamente pelo presidente da Câmara Municipal, Emanuel Campos, esteve nas funções até o final do expediente na segunda-feira (6).

O prefeito interino assinou decretos renovando medidas para o funcionamento da atividade comercial em Jequié e uma ementa estabelecendo medidas de controle e redução de despesas com pessoal e outros gastos de custeio, no âmbito da administração pública municipal. Entre essas medidas, a de maior repercussão foi a de reduzir no percentual de 25%, no período de 1º de julho a 31 de dezembro deste ano, exclusivamente, os salários do prefeito e vice-prefeito de Jequié.

O cumprimento do calendário, já estabelecido pela Secretaria Municipal da Fazenda, para o pagamento dos salários dos servidores ativos e inativos, também está na relação das maiores expectativas de manutenção ou mudança por parte do prefeito. (Com informações do Portal Jequié Repórter).

