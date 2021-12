Prefeito de Jaguaquara ordena fechamento total do comércio nesta quarta (24)

O comércio local de Jaguaquara será totalmente fechado, nesta quarta-feira (24), exceto estabelecimentos farmacêuticos, por determinação do prefeito Giuliano Martinelli. Segundo o gestor, ele acatou a recomendação do Ministério Público (MP) para o fechamento total do comércio no tradicional feriado de São João, apesar da não realização da festa em decorrência da pandemia do novo Coronavírus. Também estão proibidos fogueiras e fogos de artifícios neste feriado junino.

A COVID-19, doença causada pelo vírus, já registrou 130 casos positivos, conforme o último boletim epidemiológico do município, que tem pouco mais de 54 mil habitantes.

