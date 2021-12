Amenizar os impactos da pandemia é um desafio para o poder público, seja ele municipal, estadual ou federal. Em Itapetinga, centro sul da Bahia, não tem sido diferente. Na semana passada, a prefeitura distribuiu mais de mil cestas básicas para pessoas em vulnerabilidade social, reflexo que se agravou com as consequências trazidas pelo coronavírus.

No município, nove mil pessoas já foram vacinadas, sendo mais de 1.600 com a segunda dose, o que representa 13% de imunizados na cidade. Em entrevista ao programa Isso é Bahia, da rádio A TARDE FM, na manhã desta quarta-feira, 7, o prefeito Rodrigo Hage (MDB) destacou a procura da população pelos imunizantes, ao tempo que espera maior celeridade no envio da doses.

"Itapetinga tem um índice de vacinação de 97%. A procura é grande, já que as pessoas têm a consciência da necessidade de estarem imunizadoas. Com isso, desejamos que o processo de envio se acelere ainda mais", afirmou.

De acordo com Hage, em fevereiro, a curva de casos entrou em ascensão com a maior incidência de infectados.

"Tivemos que criar os gripários para suprir essa demanda. Temos um hospital com 9 leitos de UTI e notamos, nas últimas semanas, uma diminuição no número de infectados ativos".

Impactos que também atingem o comércio da cidade, sendo o setor de bares e restaurantes um dos mais afetados.

Itapetinga foi um dos primeiros municípios a reabrir o comércio. "Isso precisa ser feito, uma vez que o reflexo dessa economia prejudicada começa a atingir rambém as prefeituras", reiterou.

Itapetinga tem 413 casos ativos com 100 óbitos até agora.

Rodrigo Tardio Prefeito de Itapetinga espera aceleração no processo de envio das vacinas

