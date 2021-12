Prefeito de Guanambi toma vacina contra a Covid-19

O prefeito de Guanambi, Nilo Coelho (DEM), de 77 anos, tomou a primeira dose da vacina Coronavac, juntamente com a primeira-dama, Maria Tereza. Ambos foram imunizados no 1º Centro de Saúde, local onde iniciou a campanha de vacinação de pessoas com 75 e 76 anos, na última sexta-feira (12).

Nilo Coelho poderia ter sido vacinado, mas, segundo ele, optou por aguardar que todos os idosos de sua idade fossem imunizados primeiro.

De acordo com o boletim de quarta-feira (17), Guanambi tinha vacinado 6.643 pessoas.

