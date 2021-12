Prefeito de Conquista troca titulares da Secretaria Municipal da Transparência e do Controle

O prefeito de Vitória da Conquista, Herzem Gusmão Pereira (MDB), executou mais uma troca na Secretaria Municipal da Transparência e do Controle. Conforme publicação no Diário Oficial do município de quarta-feira (14), o gestor substituiu Irma Mirlayne da Silva Ferreira por Gustavo Souza Silveira Martins, que fica à frente da secretária e manterá seu cargo de procurador do município.

O que teria levado as alterações não foi revelado pelo prefeito, que é candidato à reeleição. (Com informações do Blog do Anderson).

