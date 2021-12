Prefeito de Caetité declara situação de emergência no município

A Prefeitura de Caetité, no Sudoeste baiano, decretou situação de emergência no município devido a anormalidades administrativas, com a justificativa de que a gestão anterior não cumpriu o que determina a Resolução nº 1.311/2012 do Tribunal de Contas dos Municípios (TCM-BA).

A administração pública municipal fica autorizada a realizar contratação direta emergencial e pelo prazo de até 30 dias, renovável uma única vez por igual período, caso a situação não tenha sido normalizada, de empresa de transporte para prestação de serviços de pacientes para tratamento de hemodiálise na cidade de Guanambi e demais transportes para tratamento fora do domicílio, contratação de pessoal do quadro de Saúde, medicamentos para saúde básica e insumos, de empresa para recolhimento de lixo hospitalar, bem como adquirir materiais necessários à execução dos atos de gestão administrativa essenciais, sem prejuízo de outros contratos eventualmente identificados no curso da vigência do estado de calamidade.

Ficam suspensos contratos, pagamentos de cheques com data anterior a posse, empenhos, convênios, acordos judiciais e/ou extrajudiciais, expedidos ou firmados em exercícios anteriores e por gestores anteriores, até que seja feita análise pelos setores responsáveis.

O decreto entrou em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário, retroagindo seus efeitos jurídicos advindos do mesmo à data de 01/01/2021, quando da posse do novo gestor. (Informações do Achei Sudoeste).

