Prefeito de Amargosa solicitas melhorias para a cidade

Em audiência com o secretário Josias Gomes, titular da Secretaria de Relações Institucionais do Estado da Bahia (SERIN), o prefeito de Amargosa, Júlio Pinheiro, solicitou apoio do Governo do Estado para viabilizar a reforma do Mercado Municipal. Outro pleito do prefeito diz respeito a pavimentação das ruas do Loteamento Cidade Jardim.

