Prefeita Sheila Lemos toma posse como prefeita de Vitória da Conquista

A prefeita em exercício de Vitória da Conquista, no Sudoeste, Sheila Lemos (DEM), tomou posse na manhã desta segunda-feira (22) como chefe do executivo municipal, após a morte do prefeito eleito Harzen Gusmão, na última quinta-feira (18). A cerimônia ocorreu na Câmara de Vereadores e foi dirigida pelo presidente da Casa, Luis Carlos Dudé.

Sheila Lemos, que havia sido eleita como vice de Herzem Gusmão, lamentou o motivo que a levou a assumir o cargo e prometeu levar adiante os projetos da chapa que venceu às eleições no segundo turno em 2020. “Reforço o meu compromisso de fazer o meu melhor à frente da prefeitura municipal, juntamente com os mais de nove mil servidores e a nossa valoroza equipe de governo, a fim de ampliar e consolidar o legado do nosso prefeito. Obrigado, Herzem, pelos ensinamentos e pelo exemplo”, discursou durante a posse.

Estiveram na sessão de posse, além dos vereadores de Vitória da Conquista, o prefeito de Itapetinga, Rodrigo Hage (MDB), e o deputado estadual Fabrício Falcão (PCdoB).

Empresária, Sheila Lemos tem 48 anos e é filha de Irma Lemos, que foi vice-prefeita no primeiro mandato de Herzem Gusmão, encerrado em dezembro de 2020.

