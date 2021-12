Praça do Bosque em Amargosa receberá o Projeto Arte de Brincar no Dia das Crianças

No próximo dia 12 de outubro, a Praça do Bosque, em Amargosa, será palco do Projeto Arte de Brincar. O evento acontecerá das 8h às 12h e reunirá cerca de cinco mil crianças para uma série de brincadeiras, jogos e muita música.

Durante toda a manhã, serão realizadas diversas atividades infantis simultaneamente. Entre elas, haverá um grupo de bombeiros responsável por jogos de aventura como rapel, slackline, “falsa baiana”, além da demonstração de equipamentos. Já o esquadrão Asa Branca fará uma demonstração de viaturas e fará fotos com as crianças. Apresentações de teatro, coral infantil, grupos musicais e ações educativas sobre o trabalho infantil também serão parte da festa.

A segurança do evento será garantida por uma estrutura articulada pela prefeitura municipal, que incluirá policiamento a pé e motorizado, com uma base móvel de segurança e uma guarnição da Cipe Central, que irá patrulhar o entorno da Praça do Bosque. O Centro de Saúde estará aberto das 8h às 12h para atender à demanda gerada pelo evento.

Para o prefeito Júlio Pinheiro, projetos como o “Arte de Brincar” evidenciam a preocupação da prefeitura em utilizar os espaços públicos para realizar eventos que promovam o bem-estar da população. “Será uma grande brincadeira para as nossas crianças, que merecem um espaço para aproveitar o dia junto aos seus pais. Sabemos que um momento como este é de festa e alegria para pequenos e grandes e, por isso, estamos muito engajados em fazer esse evento tão bonito acontecer”, afirmou.

