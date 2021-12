População de Barra do Choça recebe novos equipamentos e obras são autorizadas

O município de Barra do Choça receberá nesta quinta-feira (9), a visita do governador Rui Costa, que irá entregar para a população equipamentos e autorizar novas obras. O executivo visitará a Unidade de Beneficiamento de Café, distante dois quilômetros da sede municipal, e participa da solenidade de descerramento da placa de inauguração. No centro da cidade, o governador irá entregar um trator e uma ambulância para a prefeitura de Barra do Choça e cinco equipamentos com implementos agrícolas a associações de municípios da região.

No local, o governador autoriza, ainda, a retomada imediata das obras de pavimentação, sinalização e drenagem de ruas da cidade, onde serão investidos R$ 913 mil. Em ato simbólico, o governador também entrega placa que representa a implantação de 1,5 mil cisternas de captação de água para o consumo humano, construídas na zona rural do município. Além de autorizar a Secretaria de Desenvolvimento Rural a celebrar convênio no âmbito do Programa Bahia Produtiva, na área de fruticultura, o governador, ainda durante a solenidade, faz a entrega de 40 mil alevinos de tilápia aos piscicultores de Barra do Choça.

