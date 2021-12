Policlínica Regional de Saúde em Vitória da Conquista começa a funcionar

Começa a funcionar nesta sexta-feira (2) a 11ª Policlínica Regional de Saúde da Bahia, localizada em Vitória da Conquista, que foi inaugurada ontem, pelo governador Rui Costa. A unidade, construída pela Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado (CONDER), vinculada à Secretaria de Desenvolvimento Urbano (SEDUR), oferece 19 especialidades médicas e beneficiará 617.947 habitantes da região, em um investimento de cerca de R$ 19 milhões. Durante a inauguração, o governador também assinou ordem de serviço que autoriza a licitação para as obras de ampliação da enfermaria do Hospital Geral de Vitória da Conquista, que ganhará 48 leitos, além da implantação de serviço de politrauma, com investimento de R$ 3.614 milhões.

Uma equipe de 97 funcionários vai trabalhar na realização de consultas e exames. Especialidades médicas como Angiologia, Neurologia e Otorrinolaringologia, entre outras, e exames como ressonância magnética, tomografia computadorizada, holter e mapa serão disponibilizados a partir das 7h, desta sexta-feira (2). “Aqui, as pessoas vão realizar seus exames e consultas com especialistas. São19 especialidades médicas e, basicamente, todos os exames que uma pessoa precisa fazer, a policlínica vai realizar. Com isso, estamos colocando em prática a saúde pública na qual acreditamos, que é a da prevenção e do diagnóstico precoce”, declarou o governador.

O secretário estadual de Saúde, Fábio Vilas-Boas, destacou que os novos leitos serão divididos em duas enfermarias. “Serão 24 leitos cirúrgicos e 24 leitos clínicos. Com isso, vamos desafogar as UTIs e aumentar o número de procedimentos realizados na cidade e região. Quando inaugurarmos o Centro de Trauma da região do Sudoeste, em dezembro, teremos mais 75 leitos dedicados, exclusivamente, à Ortopedia”.

Ainda em Vitória da Conquista, Rui Costa entregou quatro ambulâncias para as prefeituras de Macarani, Piripá, Vitória da Conquista e Poções e visitou a Feira Cidadã, promovida pela SESAB, em parceria com as Voluntárias Sociais da Bahia (VSBA), que oferece, até esta sexta (2), serviços de saúde e cidadania à população. O governador também fez uma visita ao Centro Integrado de Educação Navarro de Brito.

adblock ativo