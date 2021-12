Policlínica do Alto Sertão é inaugurada e já começa a funcionar na próxima segunda

Uma equipe de 24 médicos ficará responsável pelo atendimento aos pacientes da Policlínica do Alto Sertão, inaugurada nesta sexta-feira (24), em Guanambi. A unidade, que começa a funcionar na próxima segunda-feira (27), vai oferecer consultas em 18 especialidades médicas e exames de alta complexidade gratuitos para 480 mil moradores dos 22 municípios que integram o Consórcio Regional que fará sua gestão.

A policlínica, na qual foram investidos R$ 25 milhões, entre obras civis, aquisição de equipamentos e 12 micro-ônibus com capacidade para transportar até 28 pessoas, oferecerá atendimento aos moradores dos municípios de Caculé, Caetité, Candiba, Carinhanha, Feira da Mata, Guanambi, Ibiassucê, Igaporã, Iuiu, Jacaraci, Lagoa Real, Licínio de Almeida, Malhada, Matina, Mortugaba, Palmas de Monte Alto, Pindaí, Riacho de Santana, Rio do Antônio, Sebastião Laranjeiras, Tanque Novo e Urandi. A unidade está localizada na Avenida Messias Pereira Donato, no bairro Santa Luzia, em Guanambi.

"Aqui são duas grandes construções. A primeira é esta belíssima unidade de saúde, de concreto, cimento e aparelhos tecnológicos. A segunda é formada por homens e mulheres, prefeitos e prefeitas, vereadores e vereadoras, que acreditaram na ideia. Se é possível regionalizar e dar mais qualidade de saúde para o povo em lugares ricos como Alemanha, Suíça e França, não se pode dar ao luxo de pulverizar recursos em serviços de baixa qualidade em lugares pobres como a Bahia e o Nordeste. Juntos, todos podemos oferecer serviços de primeiro mundo para a população", afirmou o governador Rui Costa.

Segundo Rui, a Bahia está iniciando uma nova fase da saúde pública. “Alguns dos serviços que serão prestados nesta policlínica, nem no setor privado são encontrados aqui no sudoeste do Estado. É uma mudança de padrão. Esta policlínica em Guanambi é a segunda que nós implantamos e vocês puderam constatar que, aqui, temos todos os equipamentos de primeira linha; o que tem de melhor para imagens e exames. Portanto, nós estamos iniciando uma nova fase da saúde pública na Bahia”, afirmou Rui durante a visita à policlínica.

Apostar na prevenção, de acordo com o governador, é o propósito do governo do Estado com a implantação das policlínicas. “A melhor política pública de saúde é aquela que aposta na prevenção, que busca descobrir as doenças ainda no início, o que torna o tratamento muito mais rápido, mais barato e com muito mais chance de sucesso. As policlínicas vão fortalecer o posto de saúde da família, porque muitos dos exames passados pelos médicos ou tinham que ser feitos muito longe ou na rede particular, o que saía muito caro, e muitas pessoas acabavam não fazendo esses exames”

Na ocasião da inauguração, o presidente do consórcio e prefeito de Urandi, Dorival Barbosa, pediu a recuperação da BA-263, que liga Urandi a Licínio de Almeida, para que as pessoas cheguem com mais rapidez à policlínica. A resposta do governador foi imediata: “Já autorizei que a Secretaria de Infraestrutura [Seinfra] faça o projeto para que, no ano que vem, a gente asfalte os 18 quilômetros e os pacientes venham dos municípios para fazer os exames com mais conforto e segurança”.

Consórcio

Com as policlínicas em Teixeira de Freitas e agora em Guanambi, já são 35 municípios cobertos com atendimento especializado e exames de alta complexidade. O Governo do Estado será responsável por 40% dos custos das unidades e os 60% restantes serão distribuídos, proporcionalmente, de acordo com o tamanho da população de cada município. "Esse custeio vai ser sobre o que for gasto por cada policlínica. Então, vai ficar muito barato para cada município. São instituições que não visam ao lucro. Há apenas uma transferência do que foi efetivamente gasto. Os recursos são descontados pelo governo de cada município na sua cota do ICMS, para quitar as despesas daquele mês”, explicou o secretário estadual da Saúde, Fábio Vilas-Boas.

O prefeito de Feira da Mata, Cidinho, comentou que o município é o menor entre os que participam do consórcio. “Todos os meses, eu gastava cerca de R$ 6 mil somente em tomografias e ressonâncias magnéticas para os moradores. Agora, nossa participação no consórcio é de R$ 6,5 mil mensais e temos acesso a todos os exames. Então, essa nova policlínica vai representar uma economia enorme”, ressaltou.

Novas unidades

A Policlínica Alto do Sertão é a segunda já inaugurada pelo governo do Estado – a primeira foi inaugurada na semana passada, em Teixeira de Freitas, no Extremo Sul – e faz parte de uma série de obras na área de Saúde que será entregue até o final deste ano. Em dezembro, serão inaugurados os hospitais de Seabra (1º) e Ilhéus (15), e também as policlínicas de Irecê (8) e Jequié (22). Segundo o governador, já estão em obras as policlínicas do Baixo Sul, em Valença; do Recôncavo, em Santo Antônio de Jesus; da região de Feira de Santana, na própria cidade; do Litoral Norte, em Alagoinhas; e foi publicada, na semana passada, a licitação para construção da Policlínica Metropolitana em Simões Filho e uma em Salvador, no Subúrbio Ferroviário.

Ainda de acordo com Rui, o governo também está buscando regularizar os consórcios para licitar, até o dia 31 de dezembro próximo, as policlínicas em Paulo Afonso, Juazeiro, Senhor do Bonfim, Jacobina, Barreiras, Vitória da Conquista e Itabuna. “Para essas, nós pedimos aos prefeitos que agilizem a votação na Câmara de Vereadores para que possamos assinar o convênio e licitar ainda este ano. A adesão dos municípios é voluntária e, até agora, nessas quatro primeiras que estão sendo inauguradas, é de 100% - todos os municípios de cada uma das regiões consorciadas participou do convênio”, disse o governador.

