Policlínica de Jequié está com inscrições abertas para processo seletivo

A Secretaria da Saúde do Estado (SESAB) informa que as inscrições para o processo seletivo de preenchimento de vagas, sob regime celetista, no quadro de empregados da Policlínica de Saúde da Região de Jequié, estão abertas até 8 de setembro. As oportunidades são destinadas a médicos (em diversas especialidades), nutricionista e assistente social. O edital completo encontra-se disponível no site da Fundação de Apoio à Educação e Desenvolvimento Tecnológico Fundação CEFET BAHIA, no endereço: www.fundacaocefetbahia.org.br/policlinica/jequie/2019/selecao.asp.

A prova objetiva será realizada no próximo dia 22 de setembro, com horário de início previsto para as 9h (considerando o horário local), com duração de três horas, nos municípios de Jequié e Salvador, podendo ser aplicada, também, em cidades vizinhas a essas cidades municípios, caso o número de inscritos exceda a capacidade de alocação dos municípios. O candidato deverá comparecer ao local da prova com antecedência mínima de uma hora para o início da sua aplicação, portando documento de identificação com foto, o cartão informativo de inscrição e o comprovante de pagamento da taxa de inscrição.

