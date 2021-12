Policlínica de Jequié é inaugurada nesta sexta-feira

A quarta Policlínica Regional de Saúde foi inaugurada nesta sexta-feira (22), em Jequié. O equipamento vai atender os 28 municípios que integram o Consórcio Público Interfederativo de Saúde da região, alcançando mais de 500 mil baianos com oferta de diversos serviços de saúde. Com investimento de R$ 22 milhões, utilizados na realização de obras civis e compra de equipamentos, a unidade de saúde oferece atendimento para 14 especialidades, com previsão de ampliação. A unidade emprega mais de 80 profissionais, entre médicos, enfermeiros e apoio administrativo.

“Além de aparelhos de alta tecnologia, toda a área interna da unidade é refrigerada, com wi-fi gratuito para pacientes e acompanhantes. Cada detalhe aqui foi pensado e repensado. Estamos inovando, na Bahia, um modelo que garante mais exames para a população, com maior qualidade, e menor custo para os municípios. Este é o sonho de todo gestor”, afirmou Rui Costa durante a entrega do equipamento, ressaltando que as policlínicas regionais têm um padrão de qualidade superior do que muitas clínicas particulares.

O governador aproveitou a oportunidade para destacar que o sucesso dos modelos da Policlínica é atribuído ao modelo de gestão, que não tem interferência do Governo do Estado no cargo de direção do equipamento. “Para fugir de uma eventual disputa política, entre lideranças, e garantir uma postura profissional às unidades, foi realizada uma seleção pública para a escolha dos diretores e diretoras das policlínicas. Além disso, os selecionados passaram por um treinamento de capacitação, por um período de um ano e meio, para poderem gerir esse serviço que agora se concretiza. Nenhum deles foi escolhido pelo governador, deputados ou prefeitos. Acho importante destacar esse modelo, que foi adotado do Estado do Ceará, de onde, como já falei anteriormente, pegamos como exemplo o método dos consórcios de saúde com os municípios para a implantação das policlínicas regionais", explicou Rui.

Atendimento

A Policlínica de Jequié funcionará como as demais unidades do tipo na Bahia em que o atendimento ocorre por regulação para consultas médicas, exames diagnósticos e tratamentos terapêuticos. Cada município que integra o consórcio terá um número determinado de atendimentos que poderão ser realizados por mês. A quantidade será determinada levando em consideração a quantidade de habitantes de cada local.

O transporte dos pacientes de outros municípios será feito em 14 microônibus e uma van, que vão realizar o deslocamento dos pacientes de forma gratuita, entre os municípios do Consórcio. O conforto dos usuários também foi pensado e cada veículo conta com ar-condicionado, wi-fi e assentos especiais para cadeirantes.

adblock ativo