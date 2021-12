Policlínica de Guanambi será inaugurada nesta sexta-feira

Será inaugurada no município de Guanambi, na próxima sexta-feira, 24, às 16h, a segunda policlínica entre as quatro que o Governo do Estado irá implantar até o final deste ano. Na nova unidade, além da população de Guanambi, serão atendidos os moradores dos municípios de Caculé, Caetité, Carinhanha, Ibiassucê, Igaporã, Iuiú, Jacaraci, Lagoa Real, Licínio de Almeida, Malhada, Matina, Mortugaba, Palmas de Monte Alto, Pindaí, Rio De Santana, Rio do Antônio, Sebastião Laranjeiras e Urandi.

Com a abertura da policlínica, os habitantes da região passarão a ter acesso, gratuitamente, a exames de alta complexidade, como ressonância magnética, tomografia, mamografia e ultrassonografia com doppler. Os pacientes contarão com micro-ônibus exclusivos e também gratuitos para fazer o transporte dos municípios atendidos pelos consórcio regional responsável pela instalação até a unidade.

A primeira policlínica foi inaugurada no último dia 17, pelo governador Rui Costa, em Teixeira de Freitas, para atender aos municípios do Extremo Sul do Estado. Até o final de dezembro, serão entregues as unidades localizadas nas regiões de Irecê e Jequié. Todas as Policlínicas Regionais de Saúde só prestam atendimento por meio de um agendamento prévio, que deve ser feito pela Secretaria de Saúde dos municípios consorciados.

Mais duas importantes obras serão inauguradas por Rui Costa. Na próxima semana (dia 1°), ele fará a entrega do Hospital Regional da Chapada, em Seabra. No dia 15, será a vez do Hospital da Costa do Cacau, situado em Ilhéus (sul).

