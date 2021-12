Policlínica de Guanambi realiza mais de 45 mil atendimentos em um ano de funcionamento

A Policlínica Regional de Saúde do Alto Sertão, instalada em Guanambi, completou um ano de inaugurada contabilizando 45 mil atendimentos nesse período. A unidade teve um investimento de R$ 24 milhões do governo do Estado e a gestão é feita de forma conjunta, entre o executivo estadual, que é responsável por 40%, e os Consórcios de Saúde formados pelos municípios da região interessados em dividir os custos com a assistência à população. “A unidade presta um serviço ambulatorial especializado de forma humanizada, conforme todas as diretrizes do Sistema Único de Saúde (SUS), e a sua abertura, como todas as demais policlínicas, é um dos passos para a descentralização da Saúde na Bahia”, afirma o secretário da Saúde, Fábio Vilas-Boas.

A unidade beneficia cerca de 480 mil moradores de 22 municípios. São eles: Caculé, Caetité, Candiba, Carinhanha, Feira da Mata, Guanambi, Ibiassucê, Igaporã, Iuiu, Jacaraci, Lagoa Real, Licínio de Almeida, Malhada, Matina, Mortugaba, Palmas de Monte Alto, Pindaí, Riacho de Santana, Rio do Antônio, Sebastião Laranjeiras, Tanque Novo e Urandi. O atendimento é agendado pelas Secretarias Municipais de Saúde e para os pacientes que moram fora do município em que foi construída conta com micro-ônibus com ar-condicionado para o traslado diário, ida e volta, gratuitamente.

Além da policlínica instalada em Guanambi, outras sete já estão em funcionamento em Guanambi, Irecê, Jequié, Feira de Santana, Alagoinhas, Santo Antônio de Jesus e Valença, somando um total de mais de 250 mil atendimentos a cidadãos destas regiões. Outras 11 unidades estão em construção e a média de investimento do governo do Estado em cada unidade é de R$ 25 milhões. Todas as policlínicas estão preparadas para oferecer exames como colonoscopia, eletrocardiograma, endoscopia digestiva alta, ergometria, holter, mamografia, raio x, ressonância magnética com contraste e tomografia, entre outros.

As equipes médicas são formadas por até 18 profissionais, divididos em especialidades como angiologista, cirurgia geral, endocrinologia, gastroenterologia, ginecologia, mastologia, oftalmologia, neuropediatria, ortopedia, pneumologia, reumatologia. São feitos ainda pequenos procedimentos como vasectomia e tratamento do pé diabético.

