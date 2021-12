Polícia apreende R$ 660 mil em fazenda na região de Conquista

A Operação Narco/Divisa, deflagrada na noite de quinta-feira, 17 , apreendeu R$ 660 mil em uma fazenda no município de Encruzilhada, na região de Conquista, pertencente a irmão de prefeito de cidade paulista, que se encontrava no local no momento da ação. O gerente da fazenda foi preso em flagrante, com armas e munições.

Participaram da operação o Departamento de Polícia do Interior (DEPIN), através da 10ª Coorpin de Vitória da Conquista, e da 21ª Coorpin de Itapetinga, bem como o Departamento de Repressão e Combate ao Crime Organizado (DRACO) com a Delegacia de Tóxicos e Entorpecentes de Conquista e a Coordenação de Repressão a Crimes contra Instituições Financeiras.

Foram apreendidos com o gerente da fazenda uma pistola calibre 380, uma carabina calibre 22 e mais de 250 munições. Ele foi autuado em flagrante por posse ilegal de arma de fogo. No momento do cumprimento da ordem judicial, foi encontrada uma aeronave modelo King Air, estacionada na pista de pouso e, na fazenda, foi encontrada a quantia aproximada de R$ 670 mil . O prefeito de uma cidade de São Paulo, que estava no local, negou ser o proprietário do imóvel e do dinheiro. Ainda não foram entregues documentos que comprovam a origem dos valores.

Condenado pela Justiça de São Paulo por disparo de arma de fogo em via pública, o prefeito paulista também é investigado por envolvimento com o tráfico de drogas. Foi arbitrada a fiança de R$ 27 mil para o gerente, que imediatamente foi paga.

adblock ativo