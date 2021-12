PM recupera 'menino Jesus' furtado de presépio em Jequié

Nem mesmo o clima natalino e toda sua simbologia escaparam da criminalidade no interior da Bahia. A Polícia Militar recuperou na noite desta segunda-feira, 28, uma das peças do presépio de natal, montado na Praça Rui Barbosa, no centro da cidade de Jequié, no Sul da Bahia.

A imagem do menino Jesus havia sido furtada no início da noite e foi recuperada após visitantes sinalizarem a PM, segundo informações do Verdinho Itabuna.

De acordo com o órgão, o boneco foi encontrado em uma construção nas proximidades do local e foi recolocada em seu lugar na decoração natalina. Nenhum suspeito foi preso pelo crime.

