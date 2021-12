PM encerra festa com cerca de 700 pessoas em Itacaré

Um evento irregular foi encerrado por policiais militares, na madrugada desta quinta-feira, 31, no município de Itacaré, Sul da Bahia. De acordo com Secretaria de Segurança Pública (SSP), a festa, acontecia com cerca de 700 pessoas.

Ainda conforme a pasta, a maioria dos presentes estava sem máscara e foi dispersada após PMs da 72ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM) solicitarem que o DJ desligasse o som, no bar localizado no centro da cidade.

O responsável pelo local será convocado pela Polícia Civil para prestar depoimento.

adblock ativo