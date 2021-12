Piscultores de Cravolândia vão recebr 50 mil alevinos

Produtores rurais de Cravolândia serão beneficiados com 50 mil alevinos (peixes jovens) de tambaquis, nesta quinta-feira (15). Os peixes, produzidos pela Bahia Pesca (empresa vinculada à Secretaria de Agricultura da Bahia) na estação de piscicultura Pedra do Cavalo, serão recebidos às 8h, por representantes da Secretaria de Agricultura do município, na Rodovia 101, em Cachoeira. Os servidores ficarão responsáveis por fazer a distribuição dos alevinos para 74 famílias pré-selecionadas pela gestão municipal.

“São famílias de pequenos produtores que já têm a capacidade técnica para criar os peixes, mas que não tinham recursos suficientes para obter os alevinos. Agora, com a doação, eles podem dar início aos seus processos produtivos e aumentar sua renda ou garantir comida na mesa”, afirma o presidente da Bahia Pesca, Dernival Oliveira Júnior.

