Piscicultores de Ubaíra vão receber 65 mil alevinos

Os piscicultores de Ubaíra serão beneficiados com a doação de 65 mil alevinos de tambaquis. A ação faz parte do programa de peixamento de aguadas públicas realizado pela Bahia Pesca (empresa vinculada à Secretaria de Agricultura). A entrega dos peixes acontece nesta sexta (17), às 10h, na quadra poliesportiva, ao lado da prefeitura municipal. Mais de 60 famílias, pré-selecionadas pela prefeitura, serão beneficiadas com a ação. “Após a entrega dos alevinos, técnicos da Bahia Pesca orientarão os piscicultores sobre os melhores processos para aumentar a produtividade de seus projetos de piscicultura, a exemplo de técnicas de engorda e medição da qualidade da água”, afirma o presidente da Bahia Pesca, Dernival Oliveira Júnior. Além de doar os alevinos, a Bahia Pesca será responsável pela prestação de assistência técnica necessária ao sucesso do cultivo dos peixes, que dura de sete a oito meses.

