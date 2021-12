Piscicultores de Poções recebem 60 mil filhotes de peixes

Neste sábado (7), dentro da programação da 15ª Exposição Agropecuária de Poções (ExpoPoções), que acontece no Parque de Exposição Dr. Artur Francisco de Matos Rolim, no município de Poções, os piscicultores da região serão beneficiados com 60 mil alevinos (peixes jovens) de tilápias.

A Bahia Pesca, empresa vinculada à Secretaria de Agricultura do Estado, fará a entrega dos animais às 8h aos representantes da prefeitura do município, na Estação de Piscicultura de Jequié, localizada na Estrada da Barragem de Pedras. Os gestores, por sua vez, farão a distribuição dos peixes para 60 famílias, durante o evento.

“A piscicultura é um segmento em expansão em todo o mundo. Trata-se de uma atividade econômica sustentável e com bom retorno financeiro. Dessa forma, é importante que esses produtores tenham o conhecimento necessário para atuar na área e contribuir com o crescimento da produção baiana”, afirma o presidente da Bahia Pesca, Dernival Oliveira Júnior.

