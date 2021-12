Piripá recebe a unidade móvel do Saúde sem Fronteiras

A unidade móvel do programa Saúde sem Fronteiras Rastreamento do Câncer de Mama estará no município de Piripá, a partir da próxima segunda-feira (2), até o dia 7/4, na Praça da Bandeira, próximo a prefeitura municipal. Nesse período, mulheres de 50 a 69 anos poderão realizar mamografia, exame que detecta precocemente casos de câncer de mama. O atendimento começa às 7h e prossegue até às 18h. Para serem atendidas, as pacientes devem levar um documento de identidade, o Cartão SUS e um comprovante de endereço no município.

De acordo com levantamento da Diretoria de Projetos Estratégicos da Secretaria da Saúde do Estado (SESAB), 967 mulheres de Piripá estão dentro da faixa etária preconizada pelo Ministério da Saúde como a mais propensa ao aparecimento do câncer de mama. Para as mulheres com diagnóstico positivo, o tratamento cirúrgico, quimioterápico ou radioterápico será realizado em unidades de alta complexidade em oncologia.

Desenvolvido pela SESAB, o Saúde sem Fronteiras é tido como uma ferramenta de acesso da mulher às ações de atendimento, diagnóstico e tratamento do câncer de mama. Além disso, o programa tem como diferencial o acompanhamento das mulheres com mamografias inconclusivas, com a oferta de exames complementares para o diagnóstico e o encaminhamento ao tratamento, visando a integralidade do atendimento.

adblock ativo