Pássaros silvestres são resgatados dentro de ônibus na BR-116 em Vitória da Conquista

Em abordagem a um ônibus de turismo em frente à unidade operacional em Vitória da Conquista, no Sudoeste baiano, na altura do quilômetro 830 da BR-116, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) encontrou 12 pássaros silvestres no compartimento de bagagem do veículo.

De acordo com os policiais, os animais estavam presos e amontoados em gaiolas, em compartimento escuro e sem ventilação, e que, entre as espécies apreendidas, havia cardeais, azulões e papa-capim.

Durante a fiscalização, o responsável pelo transporte ilegal das aves disse aos policiais que estava levando os pássaros para criação própria, em São Paulo. O infrator responderá judicialmente por crime contra o meio ambiente previsto na Lei nº 9.605/98.

Os pássaros foram encaminhados ao órgão ambiental local, onde receberão os primeiros cuidados, antes de serem devolvidos à natureza.

