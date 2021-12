Paramirim registra primeira transmissão comunitária do novo Coronavírus

A Secretaria de Saúde de Paramirim notificou o primeiro caso de transmissão comunitária do novo Coronavírus no município. A gestão municipal confirmou, via teste rápido, mais cinco casos positivos, sendo que quatro delas são da mesma família. Dois dos familiares têm histórico de viagem a outra cidade.

Os cinco contaminados se encontram em isolamento domiciliar. Destes, um apresenta sintomas leves da Covid-19 e três permanecem assintomáticos. O quinto caso procurou a unidade hospitalar após dez dias de sintomas, tendo realizado teste rápido com resultado positivo. O paciente está hospitalizado e com quadro de saúde moderado. "Este não apresenta histórico de viagem para outras cidades e não relata contato com nenhum caso confirmado”, conforme nota emitida pela Secretaria de Saúde de Paramirim.

O perfil epidemiológico do município passou de transmissão local para transmissão comunitária, de acordo com o órgão municipal.

