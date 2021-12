Operação apreende arma, drogas, munições e anotações do tráfico em Jequié

Durante a Operação Lobo Acuado, uma pistola calibre 32 com oito munições e um carregador, 16 porções de crack, dois papelotes de cocaína, anotações do tráfico e R$609 foram apreendidos, no bairro Joaquim Romão, em Jequié, no Centro-Sul da Bahia, nesta sexta-feira, 19, por equipes da Delegacia Territorial (DT) e da 9ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin) local.

No local, utilizado como ponto de drogas por supostos traficantes e homicidas, um suspeito também foi preso, está a disposição do do Poder Judiciário e vai passar pela audiência de custódia. Já o material apreendido foi encaminhado para a perícia, no Departamento de Polícia Técnica (DPT).

