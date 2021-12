Oficina sobre prevenção de acidente de trânsito alcança 130 alunos em Itapetinga

Dentro das ações do projeto Caravana do Departamento Estadual de Trânsito (DETRAN) que estão sendo realizadas em Itapetinga, destaque nesta quarta-feira (16), para a oficina pedagógica sobre prevenção de acidentes de trânsito, envolvendo 130 estudantes do Ensino Fundamental da Escola Palmeirinha. Em paralelo à oficina, a equipe técnica da caravana fiscalizou empresas de vistoria veicular credenciadas ao DETRAN. Clínicas de trânsito, autoescolas e fábricas de placas também serão visitadas pelo órgão durante a semana. "É um trabalho dinâmico, que nos permite atuar em duas ou três frentes ao mesmo tempo para cumprir a agenda de ações administrativas, educativas e de fiscalização", disse o coordenador do projeto, tenente-coronel Josafá Soares.

