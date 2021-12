Oferta de serviços de habilitação foi ampliada em Vitória da Conquista

A oferta de serviços de habilitação e veículos foi ampliada na 4ª Circunscrição Regional de Trânsito (CIRETRAN), em Vitória da Conquista, depois que o atendimento foi transferido para o SAC Conquista II, no Boulevard Shopping, na Avenida Olívia Flores. No local, a unidade do Departamento Estadual de Trânsito (DETRAN-BA) ganhou mais espaço, onde se destaca o pátio de 550 metros quadrados para vistoria. Fora do SAC, a CIRETRAN tinha capacidade para dez vistorias por dia. Agora, de acordo com a coordenação do órgão, 60 veículos podem ser avaliados diariamente, com sala de espera refrigerada para os usuários e rapidez na liberação do carro.

A coordenadora da CIRETRAN, Núbia de Cássia Menezes, ressaltou que a emissão de documentos ficou mais rápida também, sendo que o Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo (CRLV) é disponibilizado gratuitamente, após a confirmação pelo banco do pagamento do licenciamento integrado, composto de taxa administrativa, IPVA, seguro DPVAT e multas, se houver.

“A emissão do CRLV tem sido o serviço mais procurado, mesmo com a entrega do certificado pelos Correios e a opção de circular com o comprovante do pagamento do licenciamento por 30 dias. A gente entrega o CRLV sem custo, após a confirmação da quitação dos débitos no sistema, exceto para quem perdeu o documento ou tem veículo registrado em outro município", detalhou.

Os serviços no SAC Conquista II devem ser agendados pelo site www.sacdigital.ba.gov.br .

adblock ativo