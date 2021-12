Ocupação hoteleira é de cerca de 90% em zonas turísticas neste feriadão

A rede hoteleira nas zonas turísticas da Bahia atinge uma média de 90% de ocupação neste feriadão de 12 de outubro, tanto na região litorânea quanto na Chapada Diamantina. Eventos programados para esta data intensificam a movimentação turística, como é o caso do I Festival de Forró da Chapada Diamantina, em Mucugê, com a expectativa de atrair um público de 12 mil pessoas, entre quinta-feira (12) e sábado (14).

Os cerca dos mil leitos oferecidos pelas 20 pousadas da região estão todos reservados. Muitas casas foram alugadas e as cidades vizinhas (Andaraí, Ibicoara e Igatu) também estão com ocupação total. O maior público esperado é o de Salvador, mas as reservas incluem pessoas que moram em Vitória da Conquista, Feira de Santana e Juazeiro, dentre outras cidades. O movimento entusiasma o proprietário da Pousada Bons Lençóis, Romarco Cavalcante, que obteve reservas de 100% dos 19 quartos do estabelecimento, situado na cidade de Lençóis. “A procura por hospedagem está sendo muito boa”, comemora.

