Obras finais para a construção do novo aeroporto de Conquista são autorizadas

Foi assinada nesta quarta-feira (6), a autorização para a realização da última etapa de obras físicas que faltava para a inauguração e operacionalização do Aeroporto Glauber Rocha, em Vitória da Conquista. O ato aconteceu em Brasília, durante reunião do governador Rui Costa e do secretário estadual de Infraestrutura, Marcus Cavalcanti com o diretor-geral da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), Mário Rodrigues Junior.

Sendo assim, ViaBahia Concessionária de Rodovias está autorizada a realizar a obra da rotatória que interliga a BR-116 ao novo aeroporto de Conquista. O governador Rui Costa destacou que esta era a última fase necessária para a inauguração do equipamento, uma vez que o Terminal de Passageiros já foi concluído e a Força Aérea Brasileira já havia autorizado o tráfego aéreo no local. “Garantimos a conclusão de mais uma etapa para finalizarmos as obras do aeroporto, um anseio da população da região e tão necessário para o desenvolvimento regional”, afirmou.

O investimento para a construção do novo aeroporto de Vitória da Conquista é de R$ 124 milhões, com previsão de inauguração no próximo mês de março. A expectativa do governo do Estado é de movimentação ampliada para 500 mil passageiros por ano até 2020.

adblock ativo