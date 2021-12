Obra de recuperação de trecho da BA-270 é inaugurada

Um trecho recuperado de 27,5 quilômetros da BA-270, entre os municípios de Maiquinique e Itarantim, a partir de um investimento de R$ 10 milhões, foi entregue à população nesta segunda-feira (22), pelo governador Rui Costa. Estima-se que cerca de 134 mil pessoas sejam beneficiadas com as obras na rodovia, que atende também aos municípios de Potiraguá, Macarani e Itapetinga, com uma circulação diária de 850 veículos.

Durante a inauguração, Rui Costa anunciou um novo investimento: "Inauguramos um trecho importante da estrada Itarantim-Maiquinique e aproveitei para anunciar também o trecho Macarani-Itapetinga. São mais R$ 16 milhões de investimentos e 22 quilômetros de estrada. Portanto, é mais segurança, mais conforto e mais desenvolvimento para a região".

Ainda em Maiquinique, inaugurou uma estação de tratamento de água e as melhorias que foram implementadas no sistema já existente na sede do município. As ações de infraestrutura hídrica receberam recursos da ordem de R$ 760 mil. Também no município, o governador assinou ordem de serviço para o início das obras de ampliação da rede de distribuição e execução de ligações domiciliares no Sistema de Abastecimento de Água da sede, no valor de R$ 450 mil, bem como visitou a comunidade escolar do Colégio Estadual Altair Almeida Meira.

Em seguida, Rui Costa cumpriu agenda em Itarantim, onde também houve o descerramento de uma placa de inauguração do trecho da BA-270, além da inauguração do Sistema de Abastecimento de Água do município. Com um investimento de R$ 4,7 milhões, o sistema atende a cerca de 15 mil habitantes de Itarantim, número que representa 87% da área urbana da cidade. O último compromisso no Colégio Estadual Naomar Soares Alcântara.

