Obra de recuperação da BA-156 é anunciada em Tanque Novo

A ordem para as obras de restauração de 83 quilômetros da rodovia BA-156 foi anunciada pelo governador Rui Costa, neste sábado, em Tanque Novo. Com investimento da ordem de R$ 13 milhões, a obra – que inclui o trecho desde o entroncamento da BA-152, em Caturama, passando por Botuporã e Tanque Novo, até o entroncamento da BR-430, em Igaporã - irá beneficiar, aproximadamente, 300 mil pessoas. Durante a visita ao município, neste sábado (25), Rui Costa também inaugurou a Unidade de Beneficiamento de Mel, na comunidade Várzea da Ladeira, localizada a 20 quilômetros da sede.

“Nós estamos assinando a ordem de serviço; estamos anunciando R$ 13 milhões para, eu diria, refazer a estrada, já que em alguns trechos o asfalto nem existe mais. Essa é uma estrada de passagem e interligação de vários municípios e nós vamos, com muito esforço, superando as dificuldades que o Brasil passa”, comentou Rui sobre a importância do investimento.

Há 22 anos, o casal de professores Sinvaldo Lopes e Eliene Pereira, que mora em Igaporã, passa pela BA-156 para dar aulas em um povoado da zona rural de Caetité. A rotina do casal vai ser facilitada com a recuperação da rodovia. Sinvaldo disse que a população aguarda a obra com alegria. “Eu percorro diariamente cerca de 50 quilômetros para trabalhar. Antigamente, eu fazia esse trecho em até 20 minutos. Hoje, com a estrada do jeito que está, não demoro menos de 40 minutos”.

Antônio Ferreira é motorista de caminhão e faz transporte de mercadorias na região. Segundo ele, “Eu trago todo tipo de coisa, material escolar, tecido etc. Como trabalho em uma transportadora, o pessoal faz a compra, a empresa manda entregar. Há sete anos que eu rodo aqui. Tem semana que eu passo seis vezes nesta estrada, três para ir, três para voltar. O carro já quebrou, já quebrou a mola, fura o pneu. Agora, quando consertar, vai ficar muito bom. É o que a gente estava esperando”.

Pedidos da comunidade

As ações de convivência com a seca também serão reforçadas na região de Tanque Novo, de acordo com Rui Costa, a pedido da prefeitura e dos moradores. O governador afirmou que, nesta segunda-feira, 27,, vai liberar os pedidos de poços para região que estão na Companhia de Engenharia Hídrica e Saneamento da Bahia (CERB), vinculada à Secretaria de Infraestrutura Hídrica e Saneamento (SIHS), com a ajuda dos deputados.

"Tem um pedido também para reforçar a adutora que traz água para cá. Vou ver se tem um projeto pronto. Mas nós vamos, sim, reforçar a adutora que vem de Paramirim para abastecer melhor não só a sede da cidade, mas todas as comunidades que estiverem no caminho. Nosso objetivo é levar água de qualidade para todos os baianos. Uma população que bebe água de qualidade é mais saudável", enfatizou Rui.

O governador também atendeu a um pedido voltado para a cultura. “O que transforma a vida do ser humano, a vida das pessoas é a educação e a cultura. Então, me pediram o apoio para a montagem de uma fanfarra aqui no município de Tanque Novo, com a doação dos instrumentos. Eu já falei que podem procurar o secretário Carlos Martins, da Secretaria da Justiça, Direitos Humanos e Desenvolvimento Social, que eu vou doar esses instrumentos”.

adblock ativo