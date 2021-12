Número de casos ativos de Covid-19 aumenta no centro de Ilhéus

O centro de Ilhéus apresentou aumento no número de casos ativos de Covid-19, de acordo com o mapa elaborado pelo vice-prefeito José Nazal, com dados coletados até a segunda-feira (5). O centro da cidade está com 20 casos ativos e teve um aumento de 10 desde o mapa da quinta-feira (2).

Já no bairro do Malhado houve queda de casos. No mapa da segunda-feira, o bairro aparece com 19 casos e, na última semana, o número era de 25 casos ativos.

A Avenida Esperança (33) segue como o bairro com mais casos ativos de Covid-19 em Ilhéus. O bairro é seguido pelo São Francisco (31), Conquista (29), Pontal (29), Teotônio Vilela (26) e Nossa Senhora da Vitória (20).

Em relação aos distritos, Olivença (11) é a localidade que mais tem pessoas infectadas na fase de disseminação do vírus. (Confira tabela abaixo).

São considerados ativos os casos que permanecem monitorados pela vigilância epidemiológica, com sintomas da Covid-19 e que podem infectar outras pessoas. Esses casos descartam pacientes curados e aqueles que faleceram. Formam um indicador importante para saber se a pandemia ganha ou perde força.

