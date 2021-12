Novos investimentos deverão ser gerados com o aeroporto de Vitória da Conquista

O Aeroporto Glauber Rocha, novo equipamento de Vitória da Conquista a ser inaugurado nesta terça-feira (23), é uma demanda dos empresários para que novos empreendimentos de médio e grande porte sejam implantados na região, conforme o superintendente de Atração de Investimentos e Fomento ao Desenvolvimento Econômico do Estado, Paulo Guimarães. “Tem empresários que chegaram aqui e colocaram isso como pré-requisito para a implantação de uma fábrica; que ela estivesse, no máximo, a uma hora de um aeroporto, porque os dirigentes precisam se movimentar”.

O gestor destacairma que todo investimento em infraestrutura é importante e ajuda no desenvolvimento da região de Vitória da Conquista. “Conquista, em particular, a terceira maior cidade do Estado, tem recebido uma série de investimentos, ao longo dos últimos anos. A própria Desenbahia (Agência de Fomento do Estado da Bahia ) indica que muitos empreendedores da região têm solicitado financiamento para indústrias de pequeno e médio portes. Aquela é a nossa maior cidade próxima de Minas Gerais, do Rio de Janeiro, portanto, é uma cidade com uma perspectiva de interação interestadual muito grande”.

O superintendente afirma que foi essa necessidade de aumentar o número de linhas aéreas e o fluxo de passageiros no interior da Bahia que motivou o Governo do Estado, há cerca de três semanas, a reduzir o ICMS para a área aeroviária. “Com isso, o governador anunciou 161 novos voos aqui para a Bahia, alguns deles para Vitória da Conquista, que é uma das cidades polo mais importantes do Estado”.

A vocação logística do aeroporto de Vitória da Conquista é pontuada por Paulo Guimarães: “Uma das coisas que se precisa desenvolver é o aeroporto como um modal logístico para determinados tipos de produtos. Há muitos produtos que é mais interessante de serem encaminhados para seus consumidores por via aérea, como produtos perecíveis, medicamentos, flores e outras coisas que precisam ser transportadas com muita rapidez. O transporte rodoviário desses produtos fica muito caro. A via aérea, às vezes, é mais fácil e barata a depender da distância e da frequência de voos. Por isso, a frequência de voos é tão importante”.

