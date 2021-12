Novo secretário municipal de Agricultura aposta na captação de mais recursos para Brumado

O líder do Partido dos Trabalhadores (PT) em Brumado, Márcio Aguiar dos Santos, nomeado novo secretário municipal de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hídricos. O gestor destacou que a relação institucional do seu partido com o Governo do Estado facilitará a captação de recursos para a viabilização das demandas da pasta e da administração.

“Já transitamos dentro do Governo do Estado e tenho certeza que a secretaria estadual de Desenvolvimento Rural e a diretoria executiva da Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional (CAR) facilitarão o nosso trabalho aqui. O Governo do Estado está pronto para nos ajudar nessa construção coletiva”, disse ao Achei Sudoeste.

