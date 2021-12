Novo aeroporto de Vitória da Conquista será inaugurado na terça-feira (23)

O Aeroporto Glauber Rocha, em Vitória da Conquista, será inaugurado na próxima terça-feira (23). Com o dobro de capacidade em relação ao antigo aeroporto, a expectativa é que a movimentação amplie para 500 mil passageiros até 2020. Outra novidade é que o Glauber Rocha também vai receber grandes aeronaves e minimizar as interferências climáticas nos pousos e decolagens por ter equipamentos mais avançados de navegação aérea. Um exemplo de grandes aviões que podem ser utilizados no novo aeroporto é o Boeing 773-700, com capacidade para 138 passageiros, que será operado pela Gol, em voo diário para São Paulo (Guarulhos).

Em visita ao novo equipamento, o governador Rui Costa lembrou que, nos últimos seis anos, os aeroportos do município baiano e o de Natal foram os únicos construídos no Nordeste. “Antes, os aviões vinham para Vitória da Conquista e não se sabia se pousaria, por causa das serras e da neblina. Agora, isso não acontece mais. O novo aeroporto atende não somente a Bahia, mas também ao norte de Minas. Na terça, vamos fazer a inauguração oficial. A partir do dia 25, a Gol já vai operar aqui. Teremos voos diários para São Paulo e para Minas Gerais. Conquista, com certeza, será um dos principais aeroportos de fluxo do Nordeste”.

A homologação da proposta vencedora para a construção do novo aeroporto foi publicada na edição do Diário Oficial do Estado (DOE) do dia 8 de janeiro de 2014, quando o governador Rui Costa era secretário da Casa Civil. No mês seguinte, em 13 de fevereiro, o então governador Jaques Wagner assinou a ordem de serviço para a construção do equipamento, que beneficia uma população estimada em 2 milhões de pessoas no sudoeste da Bahia e norte de Minas Gerais.

Em agosto de 2016, o Governo do Estado recebeu da Secretaria de Aviação Civil a autorização para licitar as obras do terminal de passageiros do novo aeroporto de Vitória de Conquista. O aviso de licitação da concessão pública do equipamento foi publicado no DOE de 30 de junho de 2018. A licitação foi marcada para 9 de agosto, na sede da Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos de Energia, Transporte e Comunicações (AGERBA), em Salvador. A empresa vencedora é responsável pela gestão, manutenção e exploração das áreas e serviços do novo terminal pelo prazo de 30 anos.

