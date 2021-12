Novo aeroporto de Vitória da Conquista aguarda certificação operacional para ser inaugurado

O Aeroporto Glauber Rocha recebeu, nesta quinta-feira (9), técnicos da Secretaria de Infraestrutura da Bahia (SEINFRA), que foram verificar a obra de construção do equipamento e estabelecer as próximas etapas que antecedem à sua inauguração. Construído pelo Governo do Estado, o novo aeroporto de Vitória da Conquista está pronto, faltando a liberação da certificação operacional. De acordo com os técnicos, os equipamentos de auxílio à navegação aérea já foram instalados e aguardam aferição e homologação do Comando da Aeronáutica (COMAER). Além disso, a Via Bahia, concessionária da BR-116, está executando a obra da rotatória que, também, dará acesso ao aeroporto.

O secretário de Infraestrutura da Bahia, Marcus Cavalcanti, comandou a visita técnica e explicou os próximos passos para que o novo aeroporto seja entregue à população. “É necessário o cumprimento de algumas etapas, como o voo de calibragem da Força Área Brasileira (FAB) e a inspeção da Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC) para a certificação operacional do aeroporto. A previsão é de que esses atos sejam feitos neste mês de maio. Após esse trâmite, fica liberado para a inauguração e a operação do atual aeroporto será transferida para o Glauber Rocha”.

