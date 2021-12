Novo aeroporto de Conquista gera expectativas no setor de turismo de negócio

O Aeroporto Glauber Rocha, que entra em operação comercial nesta quinta-feira (25), e a implantação do Centro de Convenções, ambos no município de Vitória da Conquista, está gerando expectativas no setor do turismo de negócios. Os empresários acreditam que a vocação do aeroporto para o turismo vai levar desenvolvimento para outras regiões da Bahia. Isto porque, seja para uma visita de negócios ou de lazer, o novo equipamento é a porta de entrada para quem quer chegar à Chapada Diamantina e à região de Caetité ou mesmo para quem vem de outros Estados para o Sudoeste baiano.

O superintendente do Shopping Conquista Sul, Cesar Zolin, é um dos que apostam no novo aeroporto para a atração de novos equipamentos ligados ao turismo de negócios. "É uma inauguração esperada, desejada e, sobretudo, agora comemorada. Conquista é um polo regional e o novo aeroporto vai permitir um novo vetor de desenvolvimento, inclusive com a atração e a construção de novos equipamentos estruturantes importantes, como um Centro de Convenções. Nosso shopping completa 13 anos atraindo empresários nacionais e estrangeiros e o novo aeroporto com esta infraestrutura vai facilitar essa atratividade".

O também empresário José Rodrigues conta que, por conta do novo aeroporto, está ampliando o seu empreendimento. "Meu hotel completa 14 anos e está recebendo a primeira reforma com ampliação em virtude do desenvolvimento que Conquista vem sofrendo. Eu vejo a expectativa de muita melhora. Nós somos a porta de entrada para as regiões de praias, Bom Jesus da Lapa e Chapada Diamantina. E a cidade estava carente de um aeroporto desse porte. Tenho 12 colaboradores, vou contratar mais cinco e estou abrindo uma ala de alimentação, com restaurante e pizzaria, onde vou empregar mais umas seis pessoas", relata.

adblock ativo