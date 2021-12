Nova sede de colégio estadual em Rio do Antônio é inaugurada

Localizada no distrito de Ibitira, no município de Rio do Antônio, a nova sede do Colégio Estadual Professora Lia Publio de Castro foi inaugurada nesta segunda-feira (25), pelo governador Rui Costa. A unidade escolar tem capacidade para mais de 600 alunos e dispõe de laboratório, biblioteca e quadra coberta. O investimento foi de R$ 3 milhões do governo estadual.

"Fico feliz de estar entregando mais uma escola. São oito salas de aula, biblioteca, sala de informática e quadra coberta. É uma infraestrutura melhor para que os nossos jovens tenham condições de melhorar o seu desempenho. Era um compromisso nosso que hoje se materializa", declarou Rui Costa. O governador anunciou, ainda, a urbanização da rua de acesso ao colégio, visando proporcionar melhores condições aos estudantes de chegarem até o local. “A licitação já está autorizada e, daqui a alguns dias, nós vamos colocar esse asfalto”, disse.

O secretário estadual da Educação, Jerônimo Rodrigues, destacou que o governo do Estado tem investido em infraestrutura, pessoal e formação para melhorar os índices educacionais. "Uma agenda é esta de entrega de escolas adequadas à realidade de cada município, com biblioteca, refeitório, laboratório e tudo o mais. A outra é de pessoal e, para isto, já convocamos um conjunto de professores e coordenadores pedagógicos. E a agenda mais densa que faremos é de formação e qualificação de professores, diretores, vice-diretores e coordenadores. Vamos juntar tudo isso para promover um bom processo de aprendizagem dos alunos".

Na ocasião, o governador também entregou certificados de Cadastro Ambiental Rural (CAR) para os produtores Maria de Lourdes Santos e Lourisvaldo Madureira, simbolizando 629 propriedades que foram licenciadas, e autorizou a Associação de Pequenos Produtores de Olhos D'Água a celebrar convênio, no valor de R$ 177 mil, no âmbito do programa Bahia Produtiva.

adblock ativo