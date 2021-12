Nova licitação para barragem é aberta pelo governo após empresa descumprir cronograma

A Secretaria de Infraestrutura Hídrica e Saneamento (SIHS) afirmou que a empresa contratada para a execução da Barragem de Baraúnas, na região de Seabra, “não conseguiu manter o ritmo estipulado no cronograma pactuado”. O valor total do empreendimento foi orçado na licitação inicial em R$ 92.629.641,79, incluindo recursos também do governo da Bahia. Diante do fato, o governo estadual abriu uma nova licitação para a barragem, cuja obra é executada pela Companhia de Engenharia Hídrica e de Saneamento da Bahia (CERB),

A CERB confirmou a extinção do contrato anterior e que já deu início ao inventário da obra para a realização da conclusão e execução da barragem e das obras complementares. A nova licitação foi publicada no dia 9 de outubro de 2020, com recepção e abertura de envelopes prevista para o dia 17 de dezembro de 2020, com o prazo contratado de 12 meses, a partir da ordem de serviço.

A implantação da barragem impactará 65 mil baianos. Além da barragem, o projeto previa a implantação de uma adutora no local, com o investimento de mais de R$ 400 mil; 15 sistemas de abastecimento também serão reformados e ampliados. (Informações do Bahia Notícias).

adblock ativo