Nova fábrica de calçados em Amargosa inicia contratação de funcionários

O processo de seleção e contratação de funcionários para a fábrica de calçados Ferracini, em Amargosa, foi iniciado na segunda-feira (4). A previsão dos diretores da empresa é que as atividades comecem a partir do dia 11. O prefeito Júlio Pinheiro afirma a chegada da fábrica à cidade marca o resultado de uma luta intensa e o início de um novo ciclo de oportunidades no município. “Tivemos um ano cheio de conquistas, mas com muitas dificuldades por conta da situação que os municípios estão vivendo. Neste contexto, poder viabilizar a chegada de uma fonte de geração de emprego e renda, com um impacto econômico tão relevante e positivo para a nossa cidade, é uma excelente notícia para todos nós”.

