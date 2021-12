Nova emergência do Hospital Geral de Vitória da Conquista é inaugurada

A nova emergência do Hospital Geral de Vitória da Conquista (HGVC) foi inaugurada nesta sexta-feira (26), pelo governador Rui Costa. Com um investimento de R$ 11 milhões, entre obras e equipamentos, o setor conta com 39 leitos, além de uma sala para atendimento de pacientes com infarto agudo do miocárdio, capacitando a unidade de saúde para atender casos de urgência e emergência de alta complexidade.

Com uma área total de 1.248 m², a unidade conta ainda com salas coletivas de observação pediátrica, masculina e feminina; quarto de isolamento adulto, três salas de sutura e curativos, uma sala de gesso e redução de fraturas, uma sala para a aplicação de medicamentos, quatro consultórios, além de um novo posto policial. O HGVC também recebeu uma nova ambulância para o transporte de pacientes, cujo investimento foi de R$ 66 mil.

“Esta nova emergência se junta à UPA (Unidade de Pronto Atendimento) que já entregamos em outra oportunidade aqui, em Vitória da Conquista, localizada ao lado do hospital. Com essas entregas, estamos requalificando todo o atendimento de emergência e urgência na cidade, com um padrão de alto nível”, afirmou o governador, completando que a antiga emergência do hospital geral será reformada. “A ala onde funcionava a emergência será requalificada e passará a contar com mais 20 leitos de UTI. A entrega deste espaço deverá ocorrer ainda no primeiro semestre deste ano”.

