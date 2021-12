Nova ala de UTI em hospital de Brumado é inaugurada

A nova ala da Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Municipal Professor Magalhães Neto, em Brumado, foi inaugurada nesta quinta-feira (21). A partir de agora, o hospital passa a contar com dez leitos de UTI adulta e mais dez de UTI Neonatal e beneficiará cerca de 160 mil baianos.

“Com esses novos leitos, o hospital de Brumado passa a poder realizar diversos procedimentos cirúrgicos de alta complexidade que antes não estava habilitado a fazer, por não ter uma UTI de retaguarda. Estas unidades, tanto a adulta, quanto a neonatal, vão ajudar a salvar muitas vidas”, destacou o governador Rui Costa durante o evento de inauguração.

A unidade hospitalar é considerada de médio porte e faz parte da Rede de Atenção às Urgências e da Rede Cegonha da região de Saúde de Brumado. O hospital oferece serviços de urgência, atendimento à gestação de alto risco, atenção às pessoas com sofrimento ou transtorno mental, além de apoio diagnóstico e terapêutico e realiza 70 mil atendimentos por ano, incluindo 60 partos por mês.

Segundo o diretor-geral da unidade, Bruno Andrade, os equipamentos fortalecem o acesso integral da população à saúde. “Com a abertura desses leitos, a população fica melhor assistida em relação a alta complexidade e vai ficar mais fácil o acesso a serviço de qualidade. Além disso, passamos a ter possibilidade de abertura de novos serviços na região em um futuro próximo, como procedimentos de cardiologia intervencionista e neurocirurgia. Ofertas que só serão viabilizadas em função da instalação desses leitos de UTI que foram inaugurados”, explica.

O hospital atende a demandas de 21 municípios, entre eles Araçatuba, Barra da Estiva, Contendas do Sincorá, Dom Basílio, Guajeru, Ibicoara, Ituaçu, Jussiape, Malhada de Pedras, Rio de Contas, Tanhaçu, Maetinga, e Presidente Jânio Quadros.

Policlínica

O governador Rui Costa aproveitou a oportunidade para falar sobre a possibilidade de implantação de uma policlínica em Brumado, para atender a região. “Amanhã [sexta, dia 22], inauguro em Jequié a quarta policlínica do Estado, e no primeiro semestre do ano que vem entrego mais seis, totalizando dez unidades na Bahia. Aqui em Brumado, estamos buscando chegar a um entendimento entre prefeitos de municípios da região. Ainda hoje, iremos nos reunir para tratar do assunto. O critério básico para a implantação das policlínicas é reunir um consórcio com os municípios que some algo em torno de 500 mil habitantes”, explicou Rui, que, também na sexta-feira (22), assinará um protocolo de intenções com cidades da macrorregião de Vitória da Conquista, para a construção de mais uma policlínica.

