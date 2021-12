Mutirão de Saúde realiza exames médicos gratuitos em Poções

Cerca de cinco mil atendimentos médicos serão realizados, gratuitamente, no município de Poções, de 27 de abril a 5 de maio. O mutirão de saúde, que envolve cerca de 40 médicos e técnicos voluntários do Grupo Fleury, é realizado, anualmente, pela ONG Voluntários do Sertão e contempla exames de análises clínicas, mamografia, ultrassom, eletrocardiograma e endoscopia. Para receber atendimento, que acontece em diferentes pontos do município, os interessados devem levar documento de identidade e o cartão do Sistema Único de Saúde (SUS).

O presidente da Organização Voluntários do Sertão, Doreedson Pereira, explica como serão os atendimentos. “A cidade de Poções aceitou receber nossa estrutura justamente pela impossibilidade de nos instalarmos nos municípios menores e mais necessitados. Para atender a região como um todo, organizamos a logística para que a população tenha acesso aos atendimentos que podemos oferecer”. Pelo menos nove outras cidades próximas a Poções serão beneficiadas: Mirante, Bom Jesus da Serra, Caetanos, Manoel Vitorino, Boa Nova, Planalto, Nova Canaã, Iguaí e Ibicuí.

Como ocorreu nas edições anteriores, os colaboradores do Grupo Fleury também somarão forças para arrecadar alimentos não perecíveis que serão doados à população local. Durante os dias de evento também estão previstas ações do Conecta Saúde, programa de prevenção à AIDS do Grupo Fleury que sensibiliza adolescentes para questões ligadas à sexualidade, a doenças sexualmente transmissíveis e à gravidez não planejada. A expectativa é que 400 jovens sejam alcançados.

Com sede em Ribeirão Preto (SP), a ONG Voluntários do Sertão promove o voluntariado no Sertão nordestino há 19 anos, levando saúde, assistência social e segurança alimentar e nutricional a populações menos assistidas.

