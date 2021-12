Mutirão de cirurgias de Seabra começa no Hospital Regional da Chapada

Começaram nesta terça-feira (29) as consultas que antecedem ao mutirão de cirurgias eletivas para atender a região do município de Seabra e região. O serviço, realizado pela Secretaria de Saúde do Estado (SESAB), está funcionando na Praça da Bandeira e segue até sexta (dia 1º). Os pacientes aprovados para o procedimento já poderão fazer as suas cirurgias a partir do domingo (3), no Hospital Regional da Chapada, que terá sido entregue pelo governador Rui Costa dos dias entes (na sexta).

Para ser atendido no mutirão, os pacientes devem ser cadastrados pelas Secretarias Municipais de Saúde em uma lista única ou devem ter exames laboratoriais indicando a necessidade de realizar uma das cirurgias oferecidas pelo programa. Para saber se está cadastrado para passar pela cirurgia, o paciente deve consultar a lista única, disponível no seguinte endereço: mutiraodecirurgias.saude.ba.gov.br.

No caso de cirurgia de vesícula, os pacientes precisam estar em jejum para a realização do exame de ultrassonografia (USG). Para as mulheres que farão o procedimento de histerectomia, será preciso levar o exame preventivo atual e, se ainda menstruam, devem levar também o exame Beta HCG.

Superação de meta

Desde que foi iniciado, em setembro do ano passado, o mutirão de cirurgias já conseguiu superar a meta inicial de realizar 13 mil cirurgias de hérnias (umbilical, inguinal, epigástrica), histerectomia (útero) e colecistectomia (vesícula). Nesta ação em Seabra, também serão atendidos moradores dos municípios de Abaira, Boninal, Ibitiara, Iraquara, Lençóis, Mucugê, Novo Horizonte, Palmeiras, Piatã, e Souto Soares.

adblock ativo