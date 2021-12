O Mutirão de Cirurgias chega ao município de Seabra na próxima terça-feira (28) para a realização de consultas e exames pré-operatórios, sendo que as cirurgias serão realizadas a partir de 3/12. O serviço gratuito do Governo do Estado atende pessoas encaminhadas pelo Sistema Único de Saúde (SUS) para a realização de procedimento cirúrgico, visando auxiliar os municípios na redução da fila de espera de cirurgias eletivas, aquelas com possibilidade de agendamento prévio, sem caráter de urgência ou emergência. São realizados cirurgias de hérnias (umbilical, inguinal, epigástrica), histerectomia (remoção de parte ou da totalidade do útero) e colecistectomia (extirpação da vesícula biliar). A meta do governo é realizar, até o final deste ano, 15 mil cirurgias pelo programa.

Ao longo do período de atendimento à população de uma região, o governo disponibiliza a equipe médica e toda a estrutura para os procedimentos, além do acompanhamento do paciente após a cirurgia. Os atendimentos médicos são realizados nos hospitais estaduais e nas unidades complementares de cada região do Estado. Isso possibilita ao paciente maior comodidade e evita grandes deslocamentos. As prefeituras são responsáveis por garantir o acesso dos pacientes às cidades onde serão realizados os procedimentos. “Com a nossa política de regionalização da saúde, estamos levando mais conforto e um atendimento de qualidade à população do interior baiano”, considera o governador Rui Costa.

Desde que o programa foi lançado, em setembro de 2016, foram realizados um total de 17.089 atendimentos de saúde em 405 municípios baianos, segundo dados da Secretaria da Saúde do Estado (SESAB). Nesta semana, no município de Guanambi, o Mutirão de Cirurgias alcançou a meta de 13 mil cirurgias eletivas feitas. De acordo com a Secretaria da Saúde do Estado (SESAB) foram feitas 13.017 intervenções até o dia 21/11. Os dados contabilizados desde que o programa foi lançado, em setembro de 2016, apontam um total de 17.089 atendimentos de saúde em 405 municípios baianos. O governador estabeleceu a meta de realizar 15 mil cirurgias até o final do ano.

Cronograma

Depois de Seabra, na Chapada Diamantina, o Mutirão de Cirurgias segue para Ilhéus, no dia 12/12, quando serão iniciadas as consultas e exames pré-operatórios até o dia 17, data das cirurgias. Esta semana, o programa atende o município de Iguaí e região.

