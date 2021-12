Música e poesia se misturam na IV Feira Literária de Mucugê

Música e poesia vão se misturar nas noites da Feira Literária de Mucugê (FLIGÊ), que acontece de 15 a 18 de agosto, no município da Chapada Diamantina. No palco montado na Praça dos Garimpeiros, as atrações musicais serão as cantoras Ana Cañas e Larissa Luz e o cantor Renato Braz. Como já faz parte da tradição, o encerramento, no fim da tarde do domingo (18), ficará a cargo da música instrumental, com um concerto regido pelo maestro João Omar. O evento, que tem entrada gratuita, é uma realização do Instituto Incluso e do Coletivo Lavra, com patrocínio do Governo do Estado.

Ana Cañas levará para o palco, no dia 16/8, a sua música engajada, abordando temas como o direito das mulheres e empoderamento feminino, presentes no seu mais recente trabalho, o CD Todxs. Dirigido pela própria Ana Cañas, o show traz no repertório canções que se destacaram na carreira da artista, como “Respeita”, “Pra você guardei o amor” e “Urubu rei”. A artista também recitará poemas, entre uma música e outra.

A baiana Larissa Luz, representante da música negra contemporânea, apresentará o show Trovão, no dia 17/8, marcado “por um ritual baile que propõe conexão do sublime com o terreno, atualizando mitos yorubás e conduzindo um encontro entre som e movimento na pista”, como ela explica.

Cantor, compositor, violonista e percussionista paulistano, Renato Braz é considerado uma das vozes masculinas mais bonitas do Brasil. Ele se apresentará no dia 16/8, trazendo um repertório que passeia por sua trajetória, incluindo canções do disco lançado em 2018, “Canto guerreiro - levantados do Chão”, comemorativo aos seus 50 anos. Nele, o artista passeia por clássicos da música brasileira e abre espaço pra música latino-americana, francesa e inglesa.

Shows - FLIGÊ 2019

16/08 (sexta)

21h - Renato Braz

22h - Ana Cañas

17/08 (sábado)

22h - Larissa Luz

