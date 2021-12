Município de Iuiu recebe pacote de ações em diversas áreas

O município de Iuiu recebeu nesta quinta-feira (23) um pacote de ações nas áreas de infraestrutura, abastecimento de água e incentivo à agricultura e ao desenvolvimento rural. No município do Território de Identidade do Sertão Produtivo, onde vivem cerca de 11,5 mil pessoas, o governador do Estado, Rui Cosca, autorizou, ainda, o início das obras de recuperação de 1,5 quilômetro da BA-160, no trecho em que a rodovia passa por dentro da cidade, e a elaboração do projeto para pavimentação de mais 18 quilômetros da mesma rodovia, até o distrito de Pindorama.

Durante a visita, Rui Costa também entregou um sistema simplificado de abastecimento de água que vai beneficiar as localidades de Boa Nova e Minadouro. “A prefeitura de Iuiu pode procurar o nosso secretário Cássio Peixoto, da Infraestrutura Hídrica, porque nós queremos levar água tratada para todas as comunidades e todos os distritos da Bahia. Então, se tiver outras comunidades sem água tratada, a prefeitura de Iuiu pode procurar o Governo do Estado, que vamos resolver isso”, afirmou.

Desenvolvimento rural

Como incentivo ao desenvolvimento rural, os pequenos produtores dos municípios de Iuiu e Malhada receberam um conjunto de 50 kits de irrigação e foi autorizada, ainda, que a Secretaria de Desenvolvimento Rural (SDR) celebrasse dois convênios no âmbito do Programa Bahia Produtiva para beneficiar pequenos produtores da bovino e da ovinocaprinocultura e um terceiro convênio com a prefeitura de Iuiu, destinado à implantação de duas câmaras frias, que vão beneficiar os pequenos produtores locais de legumes e verduras.

Segundo o governador, R$ 800 milhões estão sendo investidos em toda a Bahia na agricultura familiar. “A Bahia é o Estado brasileiro com maior número de agricultores familiares; são 700 mil famílias, cerca de 3 milhões de pessoas. Se esses produtores melhorarem a renda, vão gastar nas cidades, gerando mais emprego e renda e girando a roda da economia. É por isso que temos projetos da agricultura familiar em, praticamente, 100% dos municípios baianos”.

Outras ações

Ainda em Iuiu, o governador entregou uma Unidade Básica de Saúde, no bairro do Jacarezinho, e uma quadra coberta. Os dois equipamentos foram construídos por meio de uma parceria entre os governos municipal e federal. Além disso, o município recebeu uma ambulância.

