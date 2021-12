Mulheres de Rio de Contas, Rio do Pires e Ibipitanga são atendidas pelo Saúde sem Fronteiras

Começam neste sábado (29) os atendimentos do programa itinerante Saúde sem Fronteiras Rastreamento do Câncer de Mama, da Secretaria da Saúde do Estado (SESAB), nas cidades de Rio de Contas, Rio do Pires e Ibipitanga, na região de Brumado. A população feminina na faixa etária de 50 a 69 anos poderá realizar mamografia, exame que detecta precocemente casos de câncer de mama. No total, a SESAB pretende atender a 3.126 mulheres nos três municípios. Para ser atendida, a paciente deve levar um documento de identidade, o Cartão do SUS e um comprovante de endereço.

Em Rio de Contas, o atendimento começa no sábado (29) e segue até o dia 9 de outubro, com a unidade móvel estacionada na Praça Largo do Rosário. Em Rio do Pires, a ação também começa no sábado (29), prosseguindo até o dia 6 de outubro. A unidade móvel ficará estacionada na Praça Ângelo Marques Filho, mais conhecida como a Praça de Eventos. Já em Ibipitanga, o atendimento será feito na Avenida Clériston Andrade, no Colégio Estadual de Ibipitanga, de 29 de setembro a 6 de outubro. O atendimento começa às 7h e encerra às 18 horas.

Para as mulheres com diagnóstico positivo, o tratamento cirúrgico, quimioterápico ou radioterápico será realizado em unidades de alta complexidade em Oncologia. Este programa é uma ferramenta de acesso da mulher às ações de prevenção, diagnóstico e tratamento do câncer de mama.

